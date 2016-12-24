Суббота, 24 декабря 2016

В разных местностях Дагестана в ночь на воскресенье совершено два нападения на полицейских. Как передает “Черновик” со ссылкой на источник в региональном МВД, первое произошло на Троллейбусном кольце в Махачкале. Двое полицейских, дежуривших, по информации “Интерфакса-Юга”, на трассе Махачкала – Каспийск, попытались проверить документы у граждан, ехавших на машине. В ответ по силовикам открыли огонь.

Один из полицейских погиб на месте, второй умер позже в больнице. Стрелявших разыскивают.

Между тем дагестанский главк СКР приводит иную версию событий. По утверждению ведомства, около часа ночи в воскресенье трое неизвестных на трассе Махачкала – Каспийск остановили машину с четырьмя полицейскими, расстреляли их и скрылись. При этом сообщается, что двое силовиков погибли на месте, третий попал в больницу, а четвертый не пострадал.

Возбуждено дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору). В связи с чем в деле присутствует последняя из названных статей кодекса, из сообщения ведомства не понятно.

Позже, около 2:45, был обстрелян полицейский пост при въезде в Кизилюрт. В ходе этого нападения силовики не пострадали. Они открыли ответный огонь, однако стрелявшие скрылись. На здании поста, как сообщается, имеются пулевые пробоины.

Возбуждено дело по 317-й и 222-й статьям УК.

За предыдущие два дня силовики сообщили о гибели троих представителей дагестанского вооруженного подполья. Как утверждалось, днем в пятницу в Хасавюрте некий мужчина при попытке задержания открыл стрельбу по силовикам и был убит ответным огнем. По предварительным данным, погибший – 22-летний Рашид Алиев.

В ночь на субботу на окраине аула Телетль Шамильского района погибли двое местных жителей – 27-летний Ибрагим Амиров и 34-летний Гамзатапанди Магомедов. Силовики называют Амирова командиром шамильской группировки моджахедов, а Магомедова одним из бойцов отряда. Заявляется, что оба находились в федеральном розыске. По словам силовиков, Амирова и Магомедова убили, когда они в ответ на предложение сдаться открыли по федералам огонь.