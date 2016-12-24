Суббота, 24 декабря 2016

В германском городе Аугсбурге, земля Бавария, власти эвакуируют около 54 тысяч жителей после обнаружения неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным радиостанции, эвакуация должна была завершиться до 10 утра по местному времени (12 мск), а приступить к обезвреживанию бомбы планируется между 14 и 15 часами (от 16 до 17 по Москве). Решено, что никого из жителей не должно находиться в радиусе 1,5 километров.

Вес бомбы составляет 1,8 тонны.

К обеспечению безопасности привлечены около 900 полицейских и несколько сотен пожарных.

Как отмечается, это крупнейшая в стране эвакуация после Второй мировой войны. Ранее самой масштабной была эвакуация в Кобленце, земля Рейнланд-Пфальц, в 2011 году. Тогда свои дома покинули 45 тысяч человек – также из-за авиабомбы.