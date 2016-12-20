Четверг, 22 декабря 2016

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Голос крови

Убийство российского посла в Анкаре – месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.

20.12.2016

Уже то, что президент Путин был вынужден перенести свою пресс-конференцию из-за участия в похоронах убитого в Турции российского посла, должно было бы навести и самого главу государства, и журналистов на мысль о том, что России предстоят непростые времена. Зверская расправа с Алеппо, которую весь мир наблюдал на телевизионных экранах, не просто подняла градус ненависти. Она разбила термометр. Убитый дипломат – всего лишь первая жертва этой ненависти. Россия, русские сегодня – настоящий враг мусульманского, точнее говоря, суннитского мира.

Я сознательно пишу “русские”, а не “россияне” – просто потому что в стрельбе по группе лиц чеченцу или буряту будет проще оказаться вне зоны поражения, чем русскому, на него эта ненависть направлена не будет. C другой стороны, я прекрасно понимаю, что сам при определенных обстоятельствах могу оказаться внутри этого круга ненависти, как и любой этнический украинец или этнический белорус. Владимир Путин, президент чужой страны и враг наших народов, и нас сделал заложниками этой ненависти.

Поэтому не надо искать в моих словах злорадства или стремления разделить Россию на составляющие. Погибать за Алеппо будем все вместе – тем более если причиной нашей смерти станет не выстрел, а бомба, которая уж точно не будет разделять по национальности и гражданству. И эта бомба может быть взорвана отнюдь не только в вагоне московского метро или в ночном клубе в Питере. Она может быть взорвана и в баре в Анталье, и в культурном центре в Париже – да где угодно. Смерть теперь будет ходить за россиянами по пятам. И никакие спецслужбы их от этой смерти не защитят. Путинские спецслужбы заточены на защиту от собственного народа, а не от чужих мстителей.

Но вряд ли Путин способен отдать себе отчет в том, в какую кровавую бездну он погрузил Россию. Нет, сегодня он привычно войдет в образ императора, выслушивающего челобитные от подданных из провинции. Все собравшиеся в Кремле будут жить ощущением праздника и будущего успеха. Разве год был плохим? Освобождение Алеппо от террористов, победа Трампа, предвкушение новых побед сторонников России на Западе, возможная отмена санкций. А там и Украину нам отдадут – и заживем в единой великой державе.

Не выйдет. Удел России после Алеппо – ненависть, кровь, смерть и бедность. Не только в Алеппо, конечно же, дело. Уничтоженный город просто стал символом нравственного и политического падения Российской Федерации. Да, поведение Запада, который в очередной раз оказался неспособен остановить массовое убийство, тоже не выглядит прилично. Но у Запада – при всей его трусости и непоследовательности – есть деньги. А у России – при всей ее решительности и жестокости – денег нет.

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не вернут цены на нефть на уровень, необходимый для выживания маргинального режима. Они не вернут профессионализм в кабинеты российских министров и прочих деградировавших царедворцев. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон – но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.

Ведь опухоль – она внутри России, а не вне ее.