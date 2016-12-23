Пятница, 23 декабря 2016

Защита лидера Партии прогресса Алексея Навального подала в Комитет министров Совета Европы жалобу на неисполнение решения ЕСПЧ по делу “Кировлеса”. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Адвокаты Ольга Михайлова и Каринна Москаленко считают, что Верховный суд, отказавшись оправдать Навального и отправив дело на новое рассмотрение, лишь формально исполнил решение ЕСПЧ. По мнению защиты, ВС проигнорировал указание ЕСПЧ на нерассмотрение российскими судами вопроса о политическом преследовании Навального и связи этого преследования с “антикоррупционной кампанией, нацеленной на высокопоставленных должностных лиц”.

“Заявитель не сомневается, что новое рассмотрение дела приведет к его осуждению, что не позволит ему выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, как это было сделано во время проведения парламентских выборов”, – отмечается в жалобе.

Кроме того, в жалобе отмечается, что ВС направил дело Навального на пересмотр вопреки выводам ЕСПЧ, что “уголовное право было произвольно и непредсказуемо истолковано в ущерб заявителю”, “инкриминируемые господину Навальному деяния были неотличимы от обычной посреднической коммерческой деятельности” и по российским законам “не могли быть истолкованы как преступления”.

В 2013 году Навальный получил по делу “Кировлеса” пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей. Его подельнику бизнесмену Петру Офицерову дали четыре года условно, также с полумиллионным штрафом. В феврале нынешнего года ЕСПЧ признал нарушение права Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство.

“Суд установил, что в результате выделения уголовного дела против соучастника хищения, обвиненного в сговоре с заявителями, и его осуждения в порядке особого производства заявители были лишены существенных гарантий их права на справедливое судебное разбирательство, – отмечалось в документе. – Кроме того, российские суды признали заявителей виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности; иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых”.

16 ноября в связи с этим решением президиум Верховного суда отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. “Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение”, – написал тогда Навальный. Он заявил, что намерен обратить внимание Комитета министров Совета Европы на решение ВС.

5 декабря судья Ленинского райсуда Кирова Алексей Тюрин отказался прекращать уголовное дело в отношении Навального и ОФицерова.