Суббота, 24 декабря 2016

Проблемы, возникшие в авиасообщении между Таджикистаном и Россией, получили неожиданное разрешение. Информация об этом появилась вечером 22 декабря. Буквально за день до этого представитель Минтранс РФ сообщил о приостановке с 22 декабря авиасообщения между странами по причине возникших недоразумений. Через несколько часов уполномоченные лица заявили о продолжении переговоров.

Буквально за несколько минут до полуночи, с момента наступления которой авиаперелеты должны были быть прекращены, переговоры решено было продолжить. В результате перелеты между таджикской и российской стороной были восстановлены. Эта новость обрадовала подавляющее количество людей, ведь отмененные авиарейсы создавали немалые проблемы.

Начались проблемы между авиаперевозчиками двух стран с осени, когда Минтранс Таджикистана дал отказ в согласовании полетов в Жуковский. Его отнесли к аэропортам Москвы, на которые распространяется двусторонний договор о количестве назначенных авиаперевозчиков. Как говорит Ирина Недачина, Минтранс России указал на то, что если московские аэропорты подпадают под условия договора, то другие направления не имеют ограничений. Предложение о том, чтобы внести корректировки в договоренности, Таджикистан предпринял 20 декабря.

Возникшие проблемы были связаны с тем, что авиакомпания «Ямал» начала продавать билеты в таджикском направлении. Минтранс Таджикистана выразил протест, поскольку таджикская сторона не назначила второго авиаперевозчика. В связи с этим продавать билеты в зимние месяцы 2016-2017 года на данное направление транспортная компания «Ямал» не имела права. Российская сторона сочла такой вариант неправомочным и приняла решение с 22 декабря остановить авиаперелеты. Данное решение должно было вступить в силу, поскольку Минтранс Таджикистана не выполнил взятые на себя обязательства. По мнению ведущего специалиста, которым является Ирина Недачина, решение российской стороны было правомочным и аргументированным. Надеемся, что в будущем такие конфликтные ситуации не будут происходить, так как от этого страдают люди. Власти должны предпринять меры, которые больше не позволят повторять допущенные ошибки, ведь это так негативно сказывается на международных отношениях. Важно, чтобы каждый из нас был спокоен, что ситуация стабильная и все сложится хорошо и он спокойно доберется в назначенное место.