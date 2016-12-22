Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Алеппо. Как передает Интерфакс, по словам Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Шойгу отметил, что операция проходила в два этапа. “Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап”, – сказал глава Минобороны.
Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.
“Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом. И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих”, – сказал Путин.
Президент попросил передать российским военным в Сирии “наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу”. Также он поблагодарил Минобороны и руководство Генштаба за работу.
Как дополняет Би-Би-Си, “о возвращении мира и безопасности в город Алеппо” уже заявили в командовании сирийской армии. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо “стратегическим переломом в борьбе с терроризмом”.
Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией. Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.
Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.
19 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.
15 декабря по всему миру прошли акции солидарности с жителями Алеппо. Их участники сравнивали ситуацию в сирийском городе с трагедией в Сребренице. Во многих городах протесты прошли у российских диппредставительств. Митингующие осуждали поддержку Москвой наступления войск Башара Асада и призывали международное сообщество принять срочные меры для прекращения кровопролития.