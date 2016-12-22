Четверг, 22 декабря 2016

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Алеппо. Как передает Интерфакс, по словам Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

Шойгу отметил, что операция проходила в два этапа. “Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап”, – сказал глава Минобороны.

Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.

“Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом. И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих”, – сказал Путин.

Президент попросил передать российским военным в Сирии “наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу”. Также он поблагодарил Минобороны и руководство Генштаба за работу.

Как дополняет Би-Би-Си, “о возвращении мира и безопасности в город Алеппо” уже заявили в командовании сирийской армии. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо “стратегическим переломом в борьбе с терроризмом”.

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией. Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

19 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.

15 декабря по всему миру прошли акции солидарности с жителями Алеппо. Их участники сравнивали ситуацию в сирийском городе с трагедией в Сребренице. Во многих городах протесты прошли у российских диппредставительств. Митингующие осуждали поддержку Москвой наступления войск Башара Асада и призывали международное сообщество принять срочные меры для прекращения кровопролития.