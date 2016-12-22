Четверг, 22 декабря 2016

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Алексея Кнедляковского, якобы разместившего деревянный крест на памятнике Феликсу Дзержинскому. Как сообщил “Граням” адвокат Александр Попков, активист признан виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Адвокат отметил, что суд не просматривал доказательства и видео, фактически ничего не выяснял. “Алексей Кнедляковский просил отложить заседание, чтобы я, его адвокат, успел приехать в суд из другого региона, однако ему отказали. Он не признает вину. Мы обязательно будем обжаловать это решение как незаконное и необоснованное”, – рассказал Попков.

Кнедляковский успел сообщить адвокату, что считает дело политически мотивированным. “Суда как такового не было, поэтому объявляю голодовку. В деле вообще ничего нет. Никаких доказательств”, – сказал активист.

Накануне Кнедляковский был задержан у подъезда собственного дома. Активист подозревался в причастности к акции 20 декабря, в День чекиста. Тогда неизвестные прикрепили к постаменту памятника Дзержинскому деревянное распятие.

Вечером 21 декабря полицейские явились также домой к другому активисту – Виктору Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

Распятие на памятнике Дзержинскому, находящемуся на пересечении улицы его имени с шоссе Нефтяников, появилось во вторник рано утром. Днем того же дня на ФБ-странице Кнедляковского вместе с фотографией памятника с распятием был опубликован текст “Новый чекист”.

“Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, – говорилось в тексте. – Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет”.

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как “Югополис” и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, “говорит об оказанном давлении”.