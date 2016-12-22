Четверг, 22 декабря 2016

Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МОК.

Кроме того, комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи. “Ричард Макларен исследовал 95 образов российских спортсменов, которые предоставил ему МОК. Пробы 28 спортсменов имеют признаки манипуляции. Теперь они были переданы в лабораторию в Лозанне, их повторный анализ уже начался”, – говорится в релизе.

В МОК подчеркнули, что все дела заведены не в связи с неблагоприятными результатами допинг-тестов. “На данный момент эти 28 новых случаев не основаны на положительных результатах допинг-проб, однако манипуляции с ними могут привести к санкциям в отношении спортсменов”, – говорится в пресс-релизе.

При этом комитет не обнародует имена российских участников ОИ-2014, по которым идет расследование.

Также в пятницу стало известно, что Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от международных соревнований шесть членов сборной России по лыжным гонкам. В организации отметили, что решение связано с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Имена спортсменов также не указываются.

Накануне Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского чемпионата мира 2017 года в городе Остров Псковской области. В четверг на заседании IBU было принято решение об открытии официального расследования в отношении 29 российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России.

Кроме того, двое российских биатлонистов, чьи фамилии не называются, уже отстранены от соревнований нарушений на Олимпиаде в Сочи.

В понедельник в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона сообщили, что чемпионат мира 2017 года по этим видам спорта перенесен из Сочи в Германию. Соревнования примет город Кенигзее.

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал решение “чрезвычайно политизированным”, добавив, что оно “исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования”.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.