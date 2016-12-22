Четверг, 22 декабря 2016

Захватившие самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways двое угонщиков согласились освободить заложников и сдаться властям Мальты. Об этом сообщает Malta Today.

В 16:00 мск премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил в твиттере, что первые 25 заложников покинули самолет.

К 16:40 все пассажиры были освобождены. Еще через 20 минут захватчики отпустили и членов экипажа лайнера. К 17:30 угонщики сдались властям.

Самолет выполнял внутренний рейс из города Себа в столицу страны Триполи, но угонщик вынудил пилотов изменить курс. Лайнер совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров, в том числе 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок, а также семеро членов экипажа.

Сообщаелось, что угонщик вооружен ручной гранатой. Он назвал себя сторонником свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи. Угонщик обещал отпустить пассажиров, если его требования будут выполнены. В чем они состоят, не сообщалось. Переговоры вел министр транспорта Ливии.

Позже стало известно, что угонщиков двое. Это жители южной Ливии Мусса Шаха и Ахмет Али. Сообщается, что они попросилли убежища в Европе.

Самолет был запаркован на стоянке и окружен бойцами спецподразделений. Однако они держались на значительном расстоянии.

Аэропорт Мальты был закрыт. Вылеты рейсов были отложены, уже прошедшие паспортный контроль пассажиры возвращены в залы ожидания. Следующие на Мальту самолеты направлялись на аэродром Катанья на Сицилии.

В марте в Египте был захвачен самолет компании EgyptAir, выполнявший рейс из Александрии в Каир. На борту авиалайнера находился 81 пассажир. Угонщик, профессор истории Каирского университета Сейф ад-Дин Мустафа, потребовал посадить самолет на Кипре. Он выдвинул свои требования – освобождение женщин-заключенных в Египте.

В течение нескольких часов захватчик самолета отпустил всех находившихся на борту пассажиров, а затем сдался властям