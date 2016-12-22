Четверг, 22 декабря 2016

В отношении ряда высокопоставленных сотрудников российского Темпбанка введены санкции в связи с “насилием в Сирии”, сообщается в коммюнике Министерства финансов США. Всего в этот раз санкции коснулись “18 человек, а также пяти групп” из России и Сирии.

Из числа сотрудников Темпбанка в санкционный список внесены председатель правления Николай Ахломов, его заместителиЕлена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубняк и члены набсовета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова.

Минфин США включил московский Темпбанк, а также председателя его правления Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии еще в 2014 году. Кредитная организация попала в “черный список” за оказание поддержки сирийскому диктатору Башару Асаду.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал расширение санкций местью за достижения России в Сирии. “Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя”, – заявил дипломат. – Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке”.

Под санкции США за поддержку сирийских властей уже попал ряд российских юридических и физических лиц. В частности, в ноябре 2015 года в санкционный спмсок вошел президент Международной шахматной федерации, бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Одной из причин стали его финансовые связи с главой Центробанка Сирии Адибом Майялехом и одной из топ-менеджеров ЦБ Батуль Рида. Майялех и Рида попали в этот список еще несколько лет назад в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию.

Еще одной причиной стало то, что Илюмжинову принадлежит доля в банке “Русский финансовый альянс”, также попавший под санкции. Эту структуру возглавляет еще один фигурант списка – уроженец Сирии и гражданин России Хури Мудаляль Мтанюс. По данным Минфина США, он фактически представлял финансовые интересы режима Башара Асада в России. В 2013 году Мтанюс был посредником при попытке переправить в страну партию взрывчатки аммонита натрия в нарушение санкций против режима Асада, запрещающих поставки оружия диктатору.