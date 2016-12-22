Четверг, 22 декабря 2016

США ввели санкции против 23 российских компаний в связи с аннкесией Крыма и конфликтом на Украине. Об этом сообщается в коммюнике Министерства финансов США.

В санкционный список компаний попали семь дочерних предприятий концерна “Алмаз-Антей”: завод “Красное знамя”, Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие “Вектор”.

В список вошли также дочерние предприятия концерна “Радиоэлектронные технологии” – НИИ “Экран”, НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП “Квант”, Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, “КБ Связь” и НПП “Элтом”.

Кроме того, Минфин США включил в санкционный список 18 человек и пять компаний из России и Сирии в связи с насилием в этой стране. В список попали девять

сотрудников Темпбанка – председатель правления Николай Ахломов, его заместители Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубняк и члены набсовета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова.

Минфин США включил московский Темпбанк, а также председателя его правления Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии еще в 2014 году. Кредитная организация попала в “черный список” за оказание поддержки сирийскому диктатору Башару Асаду.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал расширение санкций местью за достижения России в Сирии. “Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя”, – заявил дипломат. – Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке”.

Во вторник под американские санкции подпал олигарх Евгений Пригожин, которого называют “личным поваром Путина” и связывают с частной военной компанией Вагнера и петербургской “фабрикой троллей”. Кроме него список был дополнен еще шестью персоналиями. Это президент “Национальной медиагруппы” Кирилл Ковальчук, племянник другого близкого к Путину олигарха – Юрия Ковальчука, – а также председатель правления “Собинбанка” Олег Минаев и четверо членов совета директоров банка “Россия”: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Мансуров. Председателем совета директоров и основным акционером банка является Юрий Ковальчук; он, как и сам банк, попал под санкции США еще в 2014 году.

Санкции в связи с агрессией на Украине введены также против восьми предприятий. В их числе “Крымские порты”, а также “Крымские железные дороги” – подразделение РЖД. Кроме того, впервые под санкции попали морские суда. Это нефтяные танкеры “Маршал Жуков” и “Сталинград”.

Также дополнен список предприятий, на которые распространяются секторальные санкции. В перечень включены еще 26 названий. Речь идет, в частности, о девяти структурах газовой компании “Новатэк” и ряде элеваторов Краснодарского края.