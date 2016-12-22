Четверг, 22 декабря 2016

Чеченская полиция удерживает свыше ста родственников участников недавней перестрелки в Грозном. Об этом заявил руководитель базирующейся в Норвегии международной правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев, сообщает “Кавказ.Реалии”.

“По факту они являются заложниками силовых структур Чечни, – сказал Гисаев. – Они задержаны незаконно, им не предъявляют обвинений. Речь идет о применении принципа коллективной ответственности людей за содеянное их родственниками”.

“Узнать, сколько человек было задержано, и сколько именно до сих пор удерживается правоохранителями, практически невозможно. В полицию свозят всех близких убитых по мужской, а в некоторых случаях и по женской линиям. Одних отпускают после допросов, других держали сутки, третьих до сих пор удерживают. Причем этот процесс все еще продолжается. Буквально вчера (22 декабря) забрали троюродных братьев одного из убитых, их отца и еще несколько человек”, – рассказал “Кавказскому узла” сотрудник одной из правозащитных организаций Чечни по имени Ислам.

Полицейские разрешают передавать задержанным еду, информации о применении к ним пыток нет, сообщил со ссылкой на слова родственников задержанных руководитель грозненской НПО, попросивший не указывать его имени.

“Насколько я знаю, женщинам разрешается передавать задержанным еду. Информации о том, что к ним применяют пытки или что их подвергают побоям, нет. Но словесные оскорбления, унижения и моральные издевательства имеют место. О ситуации мы можем говорить только со слов близких задержанных, правоохранительные органы никакой информации практически не дают”, – заявил со ссылкой на слова родственников задержанных руководитель грозненской НПО, попросивший не указывать его имени.

По его словам, родным задержанных обещали отпустить их в ближайшие дни, однако со среды прошли новые задержания. “Если прежде были задержаны отцы, братья, дяди, двоюродные родственники, то теперь полиция перешла и на троюродных братьев и других представителей родов и тейпов убитых боевиков”, – сказал источник.

Всего, как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, в нападениях на полицейских 17-18 декабря участвовали 11 человек. Трое – Сайд-Ибрагим Исмаилов, Ислам Альтемиров и Магомед Ильясов – были убиты в субботу вечером. Тогда же получили ранения ехавшие с ними в одной машине Асхаб Юсупов, Исмали Бергоев и подруга Альтемирова.

Еще четыре человека погибли в воскресенье – как утверждал Кадыров, в “горно-лесистой местности” под Грозным. Это 18-летние Ибрагим Мажаев и Истамул Мамаев, 20-летний Хаматхан Минтаев, а также Ахмад Акрашев.

В четверг в селе Пригородное Грозненского района, где живет семья “амира” Зелимхана Бахарчиева, якобы отдававшено гриказы “моджахедам”, прошел организованный кадыровцами сход жителей, на котором собравшиеся потребовали выселить из Чечни родственников предполагаемого организатора атак. Участие в сходе приняли Магомед Хийтанаев – помощник Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, – другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских. Последние объявили кровную месть семье Бахарчиева.