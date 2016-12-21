Среда, 21 декабря 2016

В последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны. Но, разумеется, многого и не хватает… Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в воздушно-космических войсках, еще больше – на море, в сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи. Нам еще многое предстоит сделать. Вместе с тем уже сегодня… можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого. В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться… Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет.

Владимир Путин, президент России. Выступление на расширенном заседании коллегии Министерства обороны

Война – это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его – удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления. Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате – хроническая нехватка предметов первой необходимости; но она считается полезной.

Джордж Оруэлл. “1984″