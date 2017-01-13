В Омске найден повешенным судья Куйбышевского райсуда Сергей Москаленко, сообщает РИА “Новости”. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере и убийстве взяткодателя.
“Подтверждаем, что утром в парке был обнаружен повешенным на дереве мужчина – …
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В Грозном в субботу был задержан Имран Дацаев, являющийся, как утверждается, боевиком “Исламского государства” и скрывшийся от силовиков во время боя у аула Гелдаган Курчалоевского района вечером 11 января. Об этом сообщил в своем Инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, полицейские блокировали Дацаева во дворе торгового центра “Орбита” в районе площади Минутка и предложили сдаться. Тот бросил в силовиков гранату. Однако подозреваемого удалось взять живым.
Теперь, утверждает глава Чечни, Дацаев “дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия”. Показания задержанного “подтверждают известную оперативникам информацию”.
Осенью 2016 года, говорится в публикации, Дацаев убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. В своих показаниях, заявляет Кадыров, подозреваемый пояснил, что получил приказ ИГ “убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие”. Теперь, по словам главы Чечни, Дацаев просит прощения за убийство и уверяет, что позже раскаивался в этом поступке.
Деятельность отряда исламистов, к которому якобы принадлежал задержанный, координировал, как заявляет Кадыров, находящийся в Сирии уроженец Шали. В Читать полностью »
В Грозном в субботу был задержан Имран Дацаев, являющийся, как утверждается, боевиком “Исламского государства” и скрывшийся от силовиков во время боя у аула Гелдаган Курчалоевского района вечером 11 января. Об этом сообщил в своем Инстаграме …
Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает The Sunday Times.
Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных …
Российский политактивист Петр Любченков получил политическое убежище на Украине. Об этом он сам сообщил на своей странице.
“Получил наконец-то удостоверение беженца. Хочу поблагодарить, всех кто помогал эти два с половиной года года, – пишет Любченков. – …
Избранный президент США Дональд Трамп не собирается отменять санкции против России “по крайне мере некоторое время” после своего вступления в должность. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
Трамп отметил, что санкции могут …
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка страны) обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Об этом говорится в представленном правительству ФРГ совместном докладе спецслужб, …
Когда Александр Невзоров в эфире “Эха” свел историю с Исаакиевским собором к стремлению церковной номенклатуры заполучить побольше средств на новые “Лексусы”, он повторил распространеннейшую ошибку либералов (хотя сам Невзоров, конечно, никак не либерал). Эта …
Большинство россиян считают, что в мире России боятся, и уверены в том, что это хорошо. Такие данные по итогам социологического опроса приводит фонд “Общественное мнение”, сообщает Интерфакс.
85 процентов опрошенных ФОМ россиян заявили, что в мире …
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в социальных сетях совместную фотографию Владимира Путина и руководителя частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. Об этом сообщает телеканал “Дождь”.
Песков пояснил, что снимок, скорее …
В Москве у памятника Грибоедову возле станции метро “Чистые пруды” прошли задержания на народном сходе, сообщает в твиттере задержанный активист Владимир Залищак. Всего задержано около 40 человек.
По словам очевидцев, полиция врывалась в толпу и …
Когда Александр Невзоров в эфире “Эха” свел историю с Исаакиевским собором к стремлению церковной номенклатуры заполучить побольше средств на новые “Лексусы”, он повторил распространеннейшую ошибку либералов (хотя сам Невзоров, конечно, никак не либерал). Эта …
В Москве органы опеки и попечительства и сотрудники полиции изъяли из приемной семьи 12 детей. Как передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, по предварительным данным, все дети …
Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. Об этом пишет “Коммерсант”, ссылаясь на текст обращения.
Как следует из письма, …
Прекрасным полигоном для отработки всех этих трендов стала сирийская кампания. Россия, не привлекая дополнительных средств из госбюджета, смогла реализовать целый ряд проектов. Во-первых, использовала некоторые виды боеприпасов и техники, которые заполняли склады и предназначались для …
Левада-центр подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с включением НКО в реестр “иностранных агентов”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, который представляет интересы Левада-центра.
“Мы подали …
Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста, уступая даже СССР времен застоя. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщает Интерфакс.
“Мы сейчас находимся на достаточно …
Социальные сети следует законодательно приравнять к операторам связи, чтобы ограничить их использование. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой во время обсуждения внесенного им законопроекта об онлайн-кинотеатрах, сообщает Интерфакс.
По словам Лугового, сейчас “через Facebook, “ВКонтакте”, …
В отношении заключенного сегежской ИК-7 Хазбулата Габзаева, рассказавшего о пытках в колонии, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК (“применение насилия в отношении представителя власти”). Как пишет “Открытая Россия”, об этом рассказал брат Габзаева Хаджимурат.
По …
Дима Песков и Маша Захарова, две “говорящих головы” российской власти, заступились за телеканал “Дождь”, чье вещание в украинском телеэфире прекращается из-за нарушений законодательства страны-вещателя. Я, кстати, вовсе не собираюсь бросаться камнями в “Дождь” за эти …
Дима Песков и Маша Захарова, две “говорящих головы” российской власти, заступились за телеканал “Дождь”, чье вещание в украинском телеэфире прекращается из-за нарушений законодательства страны-вещателя. Я, кстати, вовсе не собираюсь бросаться камнями в “Дождь” за эти …
Статья
Битва со взломом
Резких шагов от “хромой утки” Барака Обамы никто уже не ожидал – это не отвечало бы американской традиции и …