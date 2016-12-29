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СКР возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Москве
СКР возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Москве
Чт, 29/12/16 – 18:01 |

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на наряд Росгвардии в Новой Москве. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СКР. Дело возбуждено по статье 317 УК (“Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного …

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Политика »

Сирийские повстанцы заявили о нарушении перемирия правительственными войсками
Пт, 30/12/16 – 18:01 |

Сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил, сообщает Reuters. Представители оппозиции предупреждают, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

“Продолжение нарушений со стороны режима, бомбардировки и попытки атаковать области, контролируемые революционными группировками, сделают соглашение недействительным”, – говорится в заявлении, подписанном рядом повстанческих групп.

Сирийский Наблюдательный совет по правам человека и другие мониторинговые группы отмечают, что в целом перемирие соблюдается. Однако в пятницу в ряде районов, особенно к северо-западу от Дамаска, продолжились бои и авиаудары.

В субботу Россия намерена получить одобрение Совета Безопасности Читать полностью »

Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году
Пт, 30/12/16 – 17:01
Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году

В 2017 году Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Ричарда Макларена. В своем новогоднем обращении глава МОК Томас Бах назвал выводы этого документа “шокирующими”.
По словам Баха, в …

Замглавы Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов
Пт, 30/12/16 – 17:01
Замглавы Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень действующих террористов и экстремистов под номером 5826. Умерову заблокировали банковские счета.
Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень …

Замглавы Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов
Пт, 30/12/16 – 17:01
Замглавы Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень действующих террористов и экстремистов под номером 5826. Умерову заблокировали банковские счета.
Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень …

The Washington Post: Российские хакеры проникли в систему одной из электрокомпаний США
Пт, 30/12/16 – 16:01
The Washington Post: Российские хакеры проникли в систему одной из электрокомпаний США

Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Атака не причинила конкретного вреда. Однако собеседники издания предполагают, что истинной целью было …

Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году
Пт, 30/12/16 – 16:01
Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году

В 2017 году Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Ричарда Макларена. В своем новогоднем обращении глава МОК Томас Бах назвал выводы этого документа “шокирующими”.
По словам Баха, в …

Украина готова принять для отбытия наказания осужденного в России за шпионаж Выговского
Пт, 30/12/16 – 16:01
Украина готова принять для отбытия наказания осужденного в России за шпионаж Выговского

Министерство юстиции Украины решило принять осужденного российским судом Валентина Выговского на родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте ведомства.
“Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении …

Минюст включил информационно-аналитический центр “Сова” в реестр “агентов”
Чт, 29/12/16 – 18:01
Минюст включил информационно-аналитический центр “Сова” в реестр “агентов”

Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр “Сова”в реестр “иностранных агентов”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой …

IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов
Чт, 29/12/16 – 18:01
IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.
“Международный олимпийский комитет …

Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу
Чт, 29/12/16 – 18:01
Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу

Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.
“Это восьмой и девятый случаи …

Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу
Чт, 29/12/16 – 18:01
Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу

Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.
“Это восьмой и девятый случаи …

Майдан в суде
Чт, 29/12/16 – 18:01
Майдан в суде

25 суток продолжалась акция протеста потерпевших по делу о разгоне Евромайдана “Беркутом” 30 ноября 2013 года. Все это время десять участников акции провели, сменяя друг друга, в одном из залов заседаний Шевченковского райсуда Киева.
После того …

FIS отклонила апелляции шести российских лыжников
Чт, 29/12/16 – 18:01
FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены …

Суд предписал вернуть Трунову статус адвоката
Чт, 29/12/16 – 17:01
Суд предписал вернуть Трунову статус адвоката

Лефортовский суд Москвы постановил восстановить Игоря Трунова в статусе адвоката, сообщает РАПСИ. Таким образом, суд
После заседания Трунов сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей …

Путин: Мы не будем опускаться до уровня “кухонной” дипломатии
Чт, 29/12/16 – 17:01
Путин: Мы не будем опускаться до уровня “кухонной” дипломатии

Россия не будет опускаться до уровня “кухонной” дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха. Об этом говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.
Российский …

В Кремле любят детей
Чт, 29/12/16 – 17:01
В Кремле любят детей

Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских …

Равнодушие народа
Чт, 29/12/16 – 17:01
Равнодушие народа

Статья
Сильная и беззащитная

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян …

“Кавказский узел”: Раненые участники нападений на полицейских в Грозном убиты в больнице
Чт, 29/12/16 – 17:01
“Кавказский узел”: Раненые участники нападений на полицейских в Грозном убиты в больнице

Троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на анонимный источник в Минздраве Чечни.
“Информация о смерти раненых …

IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов
Чт, 29/12/16 – 16:01
IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.
“Международный олимпийский комитет …

Майдан в суде
Чт, 29/12/16 – 16:01
Майдан в суде

25 суток продолжалась акция протеста потерпевших по делу о разгоне Евромайдана “Беркутом” 30 ноября 2013 года. Все это время десять участников акции провели, сменяя друг друга, в одном из залов заседаний Шевченковского райсуда Киева.
После того …

FIS отклонила апелляции шести российских лыжников
Чт, 29/12/16 – 16:01
FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены …