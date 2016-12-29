Сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил, сообщает Reuters. Представители оппозиции предупреждают, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

“Продолжение нарушений со стороны режима, бомбардировки и попытки атаковать области, контролируемые революционными группировками, сделают соглашение недействительным”, – говорится в заявлении, подписанном рядом повстанческих групп.

Сирийский Наблюдательный совет по правам человека и другие мониторинговые группы отмечают, что в целом перемирие соблюдается. Однако в пятницу в ряде районов, особенно к северо-западу от Дамаска, продолжились бои и авиаудары.

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