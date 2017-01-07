Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.

По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из карельской ИК-7 в городе Сегежа около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

В карельской колонии, рассказал Дадин, после публикации его рассказа о пытках ситуация практически не изменилась, либо “стала еще хуже”. При этом политзек отметил, что заключенных перестали избивать, а также убрали музыку группы “Любэ”, которая звучала при избиениях.

В целом Дадин охарактеризовал происходящее в ИК-7 как “невыносимые фашистские Читать полностью »