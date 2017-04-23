В компьютерном клубе аула Агвали Цумадинского района Дагестана взорвалась граната. Об этом сообщает “Черновик” со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Погиб 12-летний школьник. Еще восемь детей, по данным собеседника издания, ранены; при этом двое …
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Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу.
Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу, сообщает “Открытая Россия”. Это командир 1-го батальона 2-го оперполка полиции ГУ МВД Москвы Валерий Гоников.
26 марта 2017 года Шпаков, по версии следствия, не менее двух раз ударил Гоникова по лицу и причинил физическую боль. Демонстранту в связи с этим вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного насилия к представителю власти). Шпаков отрицает свою вину. По его словам, на полицейских он не нападал, Читать полностью »
В мэрию Москвы подали заявку на шествие в годовщину демонстрации 6 мая, сообщает член оргкомитета Александр Рыклин в Фейсбуке. Шествие предполагается провести по тому же маршруту, что и в 2012 году: от метро “Октябрьская” до …
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Любовь под связями
“Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю”, …
Мосгорсуд подтвердил решение об отправке фигуранта “дела 26 марта” Александра Шпакова в СИЗО. Такую информацию сообщила в своем твиттере функционерка “Открытой России” Полина Немировская.
При этом прокурор возражала против такой меры пресечения, настаивая на переводе обвиняемого …
По делу о пятничной атаке на хабаровское УФСБ задержаны трое знакомых убитого нападавшего – 17-летнего Антона Конева. Об этом сообщает “Губерния”. Имена задержанных не уточняются; также не говорится, достигли ли они уже совершеннолетия.
Все трое помещены …
В Петербурге силовики проводят обыски у активистов “Новой оппозиции” Александра Баринова и Александра Расторгуева. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.
По словам Идрисова, утром в квартиру к Баринову вломились и провели обыск, …
Ликующие сторонники Макрона. Кадр видео с официального сайта кандидата
Французы ненавидят олигархов, банкиров, лживые СМИ, свою подчиненность Германии, ненавидят всю нынешнюю элиту Франции. Но, как стадо овец, голосуют за Макрона, который и будет делать то, что …
Украинские энергетики в ночь на 25 апреля отключат электроснабжение ЛНР. Как передает Луганское областное телевидение, об этом заявил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай.
“Буквально вчера утром мы получили документы от ГП “Энергорынок”, которые подтверждены документом …
Евромайдановец Андрей Коломиец, который осужден в аннексированном Крыму по сфабрикованному делу о нападении на беркутовцев и хранении марихуаны и отбывает срок в ИК-14 строгого режима в Краснодаре, подал жалобу в ЕСПЧ. Об этом сообщают “Ведомости” …
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Урби эт скорби
Это же была такая игра для тех, кто до седых волос ищет себе батяню и легко выполняет разные …
Координатор движения “Открытая Россия” в Сочи Виталий Небиеридзе обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение его прав на свободу собраний, выражение мнения и справедливый суд, сообщает “Коммерсант”. Жалобу от имени Нибиеридзе направили юристы правозащитной группы …
Доллар США на Московской бирже подешевел на 60 с лишним копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. По состоянию на 12:35 мск курс американской валюты составлял 55,82 рубля.
Это минимальное значение за все время с …
Госдепартамент США призвал Россию обеспечить условия для расследования гибели наблюдателя ОБСЕ в Донбассе. “Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование”, – цитирует Reuters представителя …
Мосгорсуд подтвердил решение об отправке фигуранта “дела 26 марта” Александра Шпакова в СИЗО. Такую информацию сообщила в своем твиттере функционерка “Открытой России” Полина Немировская.
При этом прокурор возражала против такой меры пресечения, настаивая на переводе обвиняемого …
В прениях сторон по делу имама московской мечети “Ярдям” Махмуда Велитова, против которого сфабриковано дело об оправдании терроризма, прокурор Екатерина Розанова запросила для подсудимого три с половиной года общего режима. Об этом сообщает Интерфакс.
В качестве …
Осужденный по Болотному делу Иван Непомнящих избит в колонии, сообщает адвокат Ирина Бирюкова. По ее данным, в ярославской ИК-1 избиты как минимум пятеро заключенных. Правозащитники намерены сегодня проверить эту информацию.
Среди избитых подзащитный “Общественного вердикта” Руслан …
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Урби эт скорби
Это же была такая игра для тех, кто до седых волос ищет себе батяню и легко выполняет разные …
Россия вошла в тройку мировых лидеров по расходам на вооружения в 2016 году, вытеснив с третьего места Саудовскую Аравию. По сравнению с 2015 годом российские затраты на вооружение выросли на 5,9% – до 69,2 миллиардов …
Координатор движения “Открытая Россия” в Сочи Виталий Небиеридзе обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение его прав на свободу собраний, выражение мнения и справедливый суд, сообщает “Коммерсант”. Жалобу от имени Нибиеридзе направили юристы правозащитной группы …
На сегодняшний день одним из самых надежных способов узнать, врет человек или говорит правду, является проведение теста на полиграфе, также известном под названием детектор лжи. Анализируя целый ряд признаков, беспристрастная машина выдает ответ, достоверность которого …
Во Франции проходит голосование в первом туре президентских выборов. Как сообщает TF1, избирательные участки охраняют в общей сложности 50 тысяч сотрудников полиции и 7000 военнослужащих. Впервые в истории выборы проходят в условиях чрезвычайного положения, которое …