Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на наряд Росгвардии в Новой Москве. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СКР. Дело возбуждено по статье 317 УК (“Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного …Далее »
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Сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил, сообщает Reuters. Представители оппозиции предупреждают, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.
“Продолжение нарушений со стороны режима, бомбардировки и попытки атаковать области, контролируемые революционными группировками, сделают соглашение недействительным”, – говорится в заявлении, подписанном рядом повстанческих групп.
Сирийский Наблюдательный совет по правам человека и другие мониторинговые группы отмечают, что в целом перемирие соблюдается. Однако в пятницу в ряде районов, особенно к северо-западу от Дамаска, продолжились бои и авиаудары.
В субботу Россия намерена получить одобрение Совета Безопасности Читать полностью »
В 2017 году Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Ричарда Макларена. В своем новогоднем обращении глава МОК Томас Бах назвал выводы этого документа “шокирующими”.
По словам Баха, в …
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень действующих террористов и экстремистов под номером 5826. Умерову заблокировали банковские счета.
Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень …
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень действующих террористов и экстремистов под номером 5826. Умерову заблокировали банковские счета.
Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень …
Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Атака не причинила конкретного вреда. Однако собеседники издания предполагают, что истинной целью было …
В 2017 году Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Ричарда Макларена. В своем новогоднем обращении глава МОК Томас Бах назвал выводы этого документа “шокирующими”.
По словам Баха, в …
Министерство юстиции Украины решило принять осужденного российским судом Валентина Выговского на родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте ведомства.
“Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении …
Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр “Сова”в реестр “иностранных агентов”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой …
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.
“Международный олимпийский комитет …
Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.
“Это восьмой и девятый случаи …
Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.
“Это восьмой и девятый случаи …
25 суток продолжалась акция протеста потерпевших по делу о разгоне Евромайдана “Беркутом” 30 ноября 2013 года. Все это время десять участников акции провели, сменяя друг друга, в одном из залов заседаний Шевченковского райсуда Киева.
После того …
Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены …
Лефортовский суд Москвы постановил восстановить Игоря Трунова в статусе адвоката, сообщает РАПСИ. Таким образом, суд
После заседания Трунов сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей …
Россия не будет опускаться до уровня “кухонной” дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха. Об этом говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.
Российский …
Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских …
Статья
Сильная и беззащитная
Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян …
Троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на анонимный источник в Минздраве Чечни.
“Информация о смерти раненых …
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.
“Международный олимпийский комитет …
25 суток продолжалась акция протеста потерпевших по делу о разгоне Евромайдана “Беркутом” 30 ноября 2013 года. Все это время десять участников акции провели, сменяя друг друга, в одном из залов заседаний Шевченковского райсуда Киева.
После того …
Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены …