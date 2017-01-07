Новости Дня »
В нападении на турецкий клуб подозревают выходца из Узбекистана
В нападении на турецкий клуб подозревают выходца из Узбекистана
Сб, 7/01/17 – 17:01 |

Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в одном из ночных клубов Стамбула. Как пишет Daily Sabah, в нападении подозревается выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан.
Задержать его пока не …

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Политика »

Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Рубцовске
Сб, 7/01/17 – 18:01 |

Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.

По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из карельской ИК-7 в городе Сегежа около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

В карельской колонии, рассказал Дадин, после публикации его рассказа о пытках ситуация практически не изменилась, либо “стала еще хуже”. При этом политзек отметил, что заключенных перестали избивать, а также убрали музыку группы “Любэ”, которая звучала при избиениях.

В целом Дадин охарактеризовал происходящее в ИК-7 как “невыносимые фашистские Читать полностью »

Государыня и фаворит
Сб, 7/01/17 – 18:01
Государыня и фаворит

“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих …

Государыня и фаворит
Сб, 7/01/17 – 17:01
Государыня и фаворит

“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих …

В Иерусалиме грузовик врезался в толпу людей
Сб, 7/01/17 – 17:01
В Иерусалиме грузовик врезался в толпу людей

В Иерусалиме грузовой автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Как передает NEWSru Israel, инцидент произошел в туристическом районе Армон ха-Нацив.
По данным медиков, погибли четверо. Пострадали 15 человек, …

Yonhap: Южная Корея и США создают спецотряд для убийства Ким Чен Ына
Сб, 7/01/17 – 17:01
Yonhap: Южная Корея и США создают спецотряд для убийства Ким Чен Ына

Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в …

Нереальная крутизна
Сб, 7/01/17 – 17:01
Нереальная крутизна

Зимний велопарад в Москве при -28 всколыхнул московскую общественность. Вот мы и проверим на этом нашу пропагандистскую машину – так ли она крута? Эту новость нужно сделать ключевой мировой новостью дня. В ней есть все, …

Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Рубцовске
Сб, 7/01/17 – 17:01
Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Рубцовске

Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.
По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. …

Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США
Сб, 7/01/17 – 16:01
Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США

Избранный президент США Дональд Трамп признает определенную роль российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус.
“Думаю, он …

Легалистский протест
Пт, 6/01/17 – 18:01
Легалистский протест

Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и …

Глава Пентагона: Россия ничего не сделала для борьбы с ИГ в Сирии
Пт, 6/01/17 – 18:01
Глава Пентагона: Россия ничего не сделала для борьбы с ИГ в Сирии

Россия не сделала ничего для борьбы с “Исламским государством” в Сирии. Об этом в опубликованном 6 января интервью The Wall Street Journal заявил министр обороны США Эш Картер.
“Они (Россия. – Ред.) борются против умеренной оппозиции …

Приложение LinkedIn исключено из российских магазинов Google Play и App Store
Пт, 6/01/17 – 18:01
Приложение LinkedIn исключено из российских магазинов Google Play и App Store

Google и Apple по требованию Москвы исключили мобильное приложение соцсети LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов – Google Play и App Store. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.
В Apple изданию пояснили, …

В Турции в связи с убийством посла Карлова арестованы пять человек
Пт, 6/01/17 – 18:01
В Турции в связи с убийством посла Карлова арестованы пять человек

В Турции в связи с убийством российского посла Андрея Карлова арестованы пятеро граждан страны. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на прокуратуру Измира.
Имена четверых фигурантов – Илькер Эр, Абдюлькадир Ягын, Эрдоган Эрдинчли и Зия Шехитоглу. …

Разведка США: Вмешаться в ход нашей президентской кампании приказал лично Путин
Пт, 6/01/17 – 18:01
Разведка США: Вмешаться в ход нашей президентской кампании приказал лично Путин

Вмешательство России в ход президентской кампании в Соединенных Штатах было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Об этом заявляется в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Документ опубликован в пятницу на сайте Аппарата …

Легалистский протест
Пт, 6/01/17 – 18:01
Легалистский протест

Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и …

США перебрасывают в Восточную Европу бронетанковую бригаду
Пт, 6/01/17 – 17:01
США перебрасывают в Восточную Европу бронетанковую бригаду

США перебрасывают в Восточную Европу бронетанковую бригаду. Об этом в пятницу сообщила Deutsche Welle. Это уже третья американская бригада, силы которой разворачиваются в Европе.
В германском порту Бремерхафен началась разгрузка корабля Resolve. Он привез, в частности, …

В Турции принята норма о лишении гражданства за неявку на допрос
Пт, 6/01/17 – 17:01
В Турции принята норма о лишении гражданства за неявку на допрос

В Турции принята норма о лишении гражданства эмигрантов, не явившихся в 90-дневный срок на допрос по повестке из суда или прокуратуры. Об этом сообщает QHA со ссылкой на постановление правительства, опубликованное вечером в пятницу в …

Приложение LinkedIn исключено из российских магазинов Google Play и App Store
Пт, 6/01/17 – 17:01
Приложение LinkedIn исключено из российских магазинов Google Play и App Store

Google и Apple по требованию Москвы исключили мобильное приложение соцсети LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов – Google Play и App Store. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.
В Apple изданию пояснили, …

Как купить женскую одежду оптом в Москве
Пт, 6/01/17 – 9:36
Как купить женскую одежду оптом в Москве

В настоящее время предприниматели, занимающиеся торговлей одежды, всё чаще обращают внимание на российских производителей товаров. Во-первых, нестабильный курс валют отбивает интерес к приобретению товаров оптом. Может сложиться ситуация, когда приобретённый товар приходится продавать примерно по …

ОНК Алтайского края не нашла Дадина в рубцовской ИК-5
Чт, 5/01/17 – 18:01
ОНК Алтайского края не нашла Дадина в рубцовской ИК-5

Члены ОНК Алтайского края Алексей Белоус и Вячеслав Филиппов, побывав 6 января в ИК-5 общего режима в Рубцовске, не обнаружили там Ильдара Дадина. Об этом сообщил на своей ФБ-странице почетный президент комиссии Александр Гончаренко.
Фсиновцы, добавил …

СМИ: Установлены имена россиян, передавших документы демократов WikiLeaks
Чт, 5/01/17 – 17:01
СМИ: Установлены имена россиян, передавших документы демократов WikiLeaks

В докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США, представленном в четверг президенту страны Бараку Обаме, названы имена россиян, которые передали WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанного сервера национального комитета Демократической партии. Об этом сообщают …

“Адмирал Кузнецов” уходит из Средиземного моря
Чт, 5/01/17 – 16:01
“Адмирал Кузнецов” уходит из Средиземного моря

Авианосец “Адмирал Кузнецов” и сопровождающие его корабли Северного флота в пятницу покидают Средиземное море. Как передает Интерфакс, об этом сообщил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.
Корабли возвращаются на базу в Североморск, Мурманская область.
Вывод из Средиземного …