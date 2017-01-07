Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в одном из ночных клубов Стамбула. Как пишет Daily Sabah, в нападении подозревается выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан.
Задержать его пока не …
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Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.
По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из карельской ИК-7 в городе Сегежа около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.
В карельской колонии, рассказал Дадин, после публикации его рассказа о пытках ситуация практически не изменилась, либо “стала еще хуже”. При этом политзек отметил, что заключенных перестали избивать, а также убрали музыку группы “Любэ”, которая звучала при избиениях.
В целом Дадин охарактеризовал происходящее в ИК-7 как “невыносимые фашистские Читать полностью »
“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих …
“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих …
В Иерусалиме грузовой автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Как передает NEWSru Israel, инцидент произошел в туристическом районе Армон ха-Нацив.
По данным медиков, погибли четверо. Пострадали 15 человек, …
Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в …
Зимний велопарад в Москве при -28 всколыхнул московскую общественность. Вот мы и проверим на этом нашу пропагандистскую машину – так ли она крута? Эту новость нужно сделать ключевой мировой новостью дня. В ней есть все, …
Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.
По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. …
Избранный президент США Дональд Трамп признает определенную роль российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус.
“Думаю, он …
Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и …
Россия не сделала ничего для борьбы с “Исламским государством” в Сирии. Об этом в опубликованном 6 января интервью The Wall Street Journal заявил министр обороны США Эш Картер.
“Они (Россия. – Ред.) борются против умеренной оппозиции …
Google и Apple по требованию Москвы исключили мобильное приложение соцсети LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов – Google Play и App Store. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.
В Apple изданию пояснили, …
В Турции в связи с убийством российского посла Андрея Карлова арестованы пятеро граждан страны. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на прокуратуру Измира.
Имена четверых фигурантов – Илькер Эр, Абдюлькадир Ягын, Эрдоган Эрдинчли и Зия Шехитоглу. …
Вмешательство России в ход президентской кампании в Соединенных Штатах было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Об этом заявляется в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Документ опубликован в пятницу на сайте Аппарата …
Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и …
США перебрасывают в Восточную Европу бронетанковую бригаду. Об этом в пятницу сообщила Deutsche Welle. Это уже третья американская бригада, силы которой разворачиваются в Европе.
В германском порту Бремерхафен началась разгрузка корабля Resolve. Он привез, в частности, …
В Турции принята норма о лишении гражданства эмигрантов, не явившихся в 90-дневный срок на допрос по повестке из суда или прокуратуры. Об этом сообщает QHA со ссылкой на постановление правительства, опубликованное вечером в пятницу в …
Google и Apple по требованию Москвы исключили мобильное приложение соцсети LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов – Google Play и App Store. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.
В Apple изданию пояснили, …
В настоящее время предприниматели, занимающиеся торговлей одежды, всё чаще обращают внимание на российских производителей товаров. Во-первых, нестабильный курс валют отбивает интерес к приобретению товаров оптом. Может сложиться ситуация, когда приобретённый товар приходится продавать примерно по …
Члены ОНК Алтайского края Алексей Белоус и Вячеслав Филиппов, побывав 6 января в ИК-5 общего режима в Рубцовске, не обнаружили там Ильдара Дадина. Об этом сообщил на своей ФБ-странице почетный президент комиссии Александр Гончаренко.
Фсиновцы, добавил …
В докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США, представленном в четверг президенту страны Бараку Обаме, названы имена россиян, которые передали WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанного сервера национального комитета Демократической партии. Об этом сообщают …
Авианосец “Адмирал Кузнецов” и сопровождающие его корабли Северного флота в пятницу покидают Средиземное море. Как передает Интерфакс, об этом сообщил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.
Корабли возвращаются на базу в Североморск, Мурманская область.
Вывод из Средиземного …