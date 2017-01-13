В Грозном в субботу был задержан Имран Дацаев, являющийся, как утверждается, боевиком “Исламского государства” и скрывшийся от силовиков во время боя у аула Гелдаган Курчалоевского района вечером 11 января. Об этом сообщил в своем Инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, полицейские блокировали Дацаева во дворе торгового центра “Орбита” в районе площади Минутка и предложили сдаться. Тот бросил в силовиков гранату. Однако подозреваемого удалось взять живым.

Теперь, утверждает глава Чечни, Дацаев “дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия”. Показания задержанного “подтверждают известную оперативникам информацию”.

Осенью 2016 года, говорится в публикации, Дацаев убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. В своих показаниях, заявляет Кадыров, подозреваемый пояснил, что получил приказ ИГ “убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие”. Теперь, по словам главы Чечни, Дацаев просит прощения за убийство и уверяет, что позже раскаивался в этом поступке.

Деятельность отряда исламистов, к которому якобы принадлежал задержанный, координировал, как заявляет Кадыров, находящийся в Сирии уроженец Шали. В Читать полностью »