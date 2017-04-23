Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу.

Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу, сообщает “Открытая Россия”. Это командир 1-го батальона 2-го оперполка полиции ГУ МВД Москвы Валерий Гоников.

26 марта 2017 года Шпаков, по версии следствия, не менее двух раз ударил Гоникова по лицу и причинил физическую боль. Демонстранту в связи с этим вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного насилия к представителю власти). Шпаков отрицает свою вину. По его словам, на полицейских он не нападал, Читать полностью »